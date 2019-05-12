500 ساعة لإنتاج فيلم عن مارادونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقعه في تويتر إصدار فيلم وثائقي جديد عن دييجو مارادونا.
وقال فيفا «انتظروا فيلما وثائقيا جديدا عن مارادونا تم إنتاجه في أكثر من 500 ساعة شمل لقطات لم يسبق عرضها، وهي من الأرشيف الشخصي للأسطورة».
وتابع «بعد العرض الأول بمهرجان كان السينمائي سيتم عرض الفيلم بدور السينما بدءا من 14 يونيو المقبل».
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