ناظر يستقبل بطل أول دوري الكتروني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لؤي ناظر أمس لاعبي فريق الألعاب الالكترونية، راكان المطيري ومساعد الدوسري لقيادتهما الفريق لتحقيق لقب أول دوري سعودي الكتروني بعد تغلبه على الباطن بنتيجة 4-1 في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وثمن ناظر هذا الإنجاز، والأولية لناديه، مباركا لجماهير فريقه ما تحقق.

وشهدت الجولات الأخيرة في الدوري إثارة ومتعة وتنافسا للحصول على أحد المراكز الثمانية الأولى للمشاركة في كأس الأمير محمد بن سلمان الالكتروني الذي سيقام يومي 13 و14 مايو الحالي بالرياض.