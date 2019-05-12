السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (مكة) قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن أتلتيكو مدريد يستعد لبيع نجميه الإسبانيين الدوليين دييجو كوستا وساؤول نيجيز، في سعيه للتخلص من بعض لاعبيه لبلوغهم الحد الأقصى للرواتب، مبينة أنه ورغم قيمة اللاعبين الكبيرة، إلا أنه لم تصل النادي أي عروض لبيعهما، فيما أكدت تقارير رغبة نابولي الإيطالي في ضم كوستا، ومانشستر سيتي في ضم ساؤول.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.