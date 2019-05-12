الطلائع ينتزع 3 نقاط ثمينة من بتروجت بهدف مصطفى محمد...

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جدة - عمرو شويل اقتنص طلائع الجيش أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حقق الفوز على بتروجت بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فعاليات الجولة الـ32 للدورى .
أحرز هدف الطلائع مصطفى محمد هداف الطلائع فى الدقيقة 18 من ضربة جزاء ، حاول بعدها لاعبو بتروجت إدراك هدف التعادل دون جدوى بفضل الترسانة الدفاعية التى فرضها لاعبو الطلائع أمام مرماهم .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 37 نقطة فى المركز الثامن بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 34 نقطة فى المركز السادس عشر ويتأزم موقفه فى جدول الترتيب .
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