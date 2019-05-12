شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي ضد الاسماعيلى الخميس 23 / 5 / 2019 والقنوات الناقلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الأهلي نظيره الاسماعيلي في العاشرة من مساء يوم ،الخميس،23 / 5 / 2019 على ملعب برج العرب او حرس الحدود لم يحدد بعد ، فى المواجهة المقرر إقامتها بين الفريقين ضمن مباريات المؤجلة الجولة الـ18 من بطولة الدوري العام.

وتنقل قناة "اون سبورت" المباراة على الهواء مباشرة مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة وذلك بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزا غاليا فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلى قبل مواجهة سموحة 29 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.