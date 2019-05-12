شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ : 800 مليون جنيه قيمة صفقات بيراميدز بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، القيمة المتوقعة لصفقات، بيراميدز خلال الموسم الكروى الجديد. وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى : "800 مليون جنيه صفقات متوقعة لبيراميدز الموسم القادم".

تويتة تركى الشيخ ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الحالى برصيد 65 نقطة بعد تحقيق 18 فوز و 11 تعادل وخسارة مباراتين.

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