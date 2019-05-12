جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وسموحة...

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جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدوري المصري



جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت 11-5-2019، حيث شهد إقامة مباراة هامة فى قمة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز جمعت بين الاهلي وسموحة، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 32 من المسابقة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت 11-5-2019، شهد تربع الاهلي على قمة ترتيب الدوري المصري بالموسم الحالى برصيد 70 نقطة بينما حل بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة، وجاء الزمالك فى المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

ماتش الاهلي يحسم فى اللحظات الأخيرة



وانتهى ماتش الاهلي وسموحة فى اللحظات الأخيرة بإحراز الأنجولى جيرالدو هدف الحسم بالدقيقة 98 ، لتندلع حالة غضب من جانب الجهاز الفنى للفريق السكندري بقيادة حسام حسن، الذى ابدى اعتراضا كبيرا بعد هدف الأحمر بداعى احتساب الحكم 7 دقائق وقت بدل من ضائع وتسجيل الهدف بعد انتهاء الوقت الإضافى.

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ترتيب الدوري المصري بعد مباراه الاهلي وسموحة :-

