شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الداخلية .. الونش فى التأهيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك برنامج تأهيلى على هامش المران الجماعى اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الداخلية، غدا الأحد، فى الأسبوع الـ 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووضع الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض برنامج خاص لمحمود حمدى الونش بعد إصابته فى الأنف خلال المباراة الأخيرة أمام وادى دجلة بالدوري المصري حيث غادر اللقاء بين الشوطين وشارك محمد عبد الغنى بدلا منه.

وقام الجهاز الطبى للزمالك بوضع بطاقة طبية لاصقة على أنف الونش لحمايته، وأدى اللاعب تدريبات بالجرى الخفيف حول الملعب على هامش مران اليوم ثم أدى تدريبات منفردة بالكرة.