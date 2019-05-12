خالد الثبيتي عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - رشحت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا خالد الثبيتي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وكتب حساب الاتحاد السعودي على "تويتر": مرشح المملكة العربية السعودية الأستاذ خالد الثبيتي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد ترشيحه بالإجماع من قبل اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا. وكان الثبيتي قد خاض انتخابات المكتب التنفيذي شهر أبريل الماضي لكنه خسر في الانتخابات.

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