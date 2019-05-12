الباطن يودع دوري المحترفين.. والاتحاد يضمن البقاء

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جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل اتحاد جدة مسلسل انتصاراته عقب فوزه على ضيفه الفتح 6-2، في حين رافق الباطن ضيفه أحد إلى دوري الدرجة الأولى عقب خسارته 1-صفر، وفي مكة أصبح وضع القادسية صعباً للغاية عقب خسارته من أمام الوحدة 4-صفر، وفي القصيم تعادل الرائد أمام ضيفه الفيحاء سلبياً، في المرحلة قبل الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله واصل اتحاد جدة مسلسل انتصاراته عقب فوزه الكبير 6-2 على ضيفه الفتح ليبتعد رسمياً عن شبح الهبوط الذي طارده منذ بداية الموسم.



الاتحاد الفتح



وبدأ الفتح المباراة بهدفٍ مفاجئ وتحديداً بعد مرور 8 دقائق عن طريق لاعبه الصربي ساسا جوفينوفيتش الذي استغل تمريرة المغربي كريم الاحمدي لاعب الاتحاد الخاطئة ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.



وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 16 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه الصربي ألكسندر بيروفيتش الذي تابع تسديدة زميله البرازيلي رومارينيو العائدة من القائم ليضع الكرة في الشباك.



وواصل الاتحاد هجومه وتمكن لاعبه التشيلي كارلوس فيلانويفا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 18 بعد تلقيه تمريرة من زميله غاري رودريغيز ليسدد الكرة في الشباك.



وكثف الاتحاد هجومه ونجح لاعبه البرازيلي رومارينيو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 22 بعدما أكمل تمريرة زميله غاري ردوريغيز بقدمه في شباك الفتح.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن فيلانويفا لاعب الاتحاد من تسجيل الهدف الرابع بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الاوكراني ماكسيم كوفال.



وفي الشوط الثاني ازدادت اثارة المباراة بعدما سجّل الفتح الهدف الثاني عند الدقيقة 63، ليعود الاتحاد ويسجّل هدفين عن طريق مهاجمه بيروفيتش عند الدقيقة 66 و 70.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 34 نقطة متقدماً الى المركز العاشر، وبقي الفتح على رصيده السابق 35 في المركز الثامن.



وفي حفر الباطن رافق الباطن ضيفه أحد إلى دوري الدرجة الأولى عقب خسارته من أمامه 1-صفر ليحجز بطاقة الهبوط الثانية. وسنحت فرصة ثمينة لأصحاب الأرض لتسجيل هدف السبق بعد حصوله على ركلة جزاء عند الدقيقة 35 إلا أن لاعبه البرازيلي كريسيان دا كروز أهدرها، ليرد أحد سريعاً وينجح بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 40 عن طريق مهاجمه محمد مجرشي الذي حول عرضية زميله محمد الضو في شباك الباطن.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أحد إلى 18 نقطة ليبقى في المركز الأخير، في حين بقي الباطن على رصيده السابق 25 نقطة في المركز قبل الأخير.



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، أصبح وضع القادسية معقداً للغاية عقب خسارته أمام مضيفه الوحدة 4-صفر.



وتقدم الوحدة بهدف السبق عند الدقيقة 37 عن طريق مهاجمه البرازيلي ماركوس غوليرمي، وتمكن الجزائري زيدان مباراكو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 42.



وفي الشوط الثاني سجّل الوحدة هدفين اضافيين عن طريق مهاجمه الكونغولي كاسونغو عند الدقيقة 84، ومحمد القرني عند الدقيقة 90+1.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 42 نقطة في المركز السابع، وبقي القادسية على رصيده السابق 27 نقطة في المركز 14 وبفارق 3 نقاط عن الحزم صاحب المركز 13.



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم فرط الفيحاء في فرصة الابتعاد رسمياً عن شبح الهبوط عقب تعادله السلبي أمام مضيفه الرائد. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 29 نقطة في المركز 13، في حين ارتفع الرائد على رصيده السابق 35 نقطة ليبقى في المركز التاسع.