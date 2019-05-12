شكرا لقرائتكم إدواردو: سنهزم الشباب.. وننتظر تعثر النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد كارلوس إدواردو لاعب الهلال ومسجل هدفه الوحيد في مباراة الاتفاق أنه وبقية اللاعبين سيبذلون كل ما لديهم أمام الشباب في الجولة الأخيرة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بغض النظر عن نتائج النصر متصدر الترتيب بفارق نقطة.

وتأجل الحسم في الدوري السعودي إلى الجولة الأخيرة بعد فوز النصر على الحزم 3-0 والهلال بهدف على الاتفاق، فيما يلاقي الأول ضيفه الباطن الهابط إلى الدرجة الأولى، والثاني يلعب مع الشباب صاحب المركز الثالث.

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وقال إدواردو بعد نهاية المباراة في تصريحات تلفزيونية: كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة لكن الأهم هو تحقيق الفوز حتى لو بهدف واحد فهو أمر كافِ.

وواصل: ضياع الفرص حزء من كرة القدم، لكن أمام الاتفاق استطعنا تحقيق الأهم بغض النظر عن نتيجة النصر أمام الحزم.

وختم اللاعب البرازيلي حديثه قائلاً: سنلعب للفوز أمام الشباب، رغم أن تحقيق اللقب لا يعتمد علينا، لكن سنبذل قصارى جهدنا، وسنرى ما يحدث.