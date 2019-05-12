ديوكوفيتش في نهائي دورة مدريد على حساب تييم وتتويج برتنز

اسماء السيد - تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا اختصاصي الاراضي الترابية النمسوي دومينيك تييم 7-6 (7-2) و7-6 (7-4)، وبلغ السبت نهائي دورة مدريد في كرة المضرب، رابع دورات الماسترز للالف نقطة.

ويلتقي ديوكوفيتش في النهائي مع الفائز من اللقاءالذي يجمع في وقت لاحق اليوم بين الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثامن.

وبحال فوز نادال، سيكون النهائي بمثابة بروفة لنهائي محتمل في بطولة رولان غاروس التي أحرز الماتادور الإسباني لقبها 11 مرة.

ولم يكن فوز ديوكوفيتش سهلا البتة على تييم، فجاءت المجموعتان حماسيتين من الخط الخلفي، ونجح الصربي في حسمهما بصعوبة في شوطين فاصلين "تاي بريك".

وبرغم خسارته، الا ان تييم المصنف خامسا والذي اقصى السويسري العائد الى الاراضي الترابية روجيه فيدرر في ربع النهائي، يعد من ابرز المرشحين للمنافسة في رولان غاروس حيث حقق العام الماضي المركز الثاني أمام نادال.

ومنذ إخلاده للراحة لمدة شهر بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، عانى ديوكوفيتش (31 عاما) بخروج مبكر في انديان ويلز، ميامي ثم مونتي كارلو.

- برتنز تحرم هاليب من الصدارة -

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لكن الصربي ذكر الجميع بأنه يحمل لقب آخر ثلاث بطولات كبرى وبمقدوره رفع القابه الى 16 في الغراند سلام، بحال تتويجه في رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام في نهاية الشهر الحالي.

ولدى السيدات، حرمت الهولندية كيكي برتنز المصنفة سابعة الرومانية سيمونا هاليب من العودة الى صدارة التصنيف العالمي بالفوز عليها 6-4 و6-4 في المباراة النهائية.

وكانت هاليب، المصنفة ثالثة، بحاجة الى التتويج لتعود الى الصدارة في ظل خروج اليابانية ناومي أوساكا من ربع النهائي.

وستتواجد برتنز للمرة الاولى بين الخمس الاوليات وتحديدا في المركز الرابع. وللمرة الاولى في البطولة الاسبانية، أحرزت برتنز اللقب دون أن تخسر اي مجموعة.

وهذا اللقب التاسع لبرتنز البالغة 27 عاما والثاني لها هذا الموسم بعد سان بطرسبورغ، ونالت جائزة بقيمة 1,2 مليون يورو.

وعوضت برتنز خسارتها نهائي العام الماضي أمام التشيكية بترا كفيتوفا، فيما عجزت هاليب عن احراز لقبها الثالث في آخر اربع سنوات في مدريد.

ومنذ احرازها لقب رولان غاروس العام الماضي، عجزت هاليب بعد ذلك عن تخطي الدور الرابع في البطولات الكبرى.