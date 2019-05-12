فيديو.. جيرالدو يسجل الهدف الأول للأهلى أمام سموحة فى الدقيقة 98

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الأنجولى جيرالدو صانع ألعاب الأهلى أمام سموحة فى الدقيقة 98 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى المصرى الممتاز.
يذكر أن أحداث الشوط الأول من مواجهة الأهلى وسموحة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، بدأ الفريق الأحمر المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه احمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي الامام حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي ووليد أزارو، دفع لاسارتى المدير الفنى للأهلى فى الشوط الثانى بوليد سليمان بدلا من صالح جمعة فى الدقيقة 60.
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