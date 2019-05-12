شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صبحى ينقذ سموحة من هدفا للأهلى على خط المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ أحمد صبحى الظهير الأيمن لسموحة مرماه من هدف محقق للأهلى فى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثانى فى فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى المصرى الممتاز.

وأبعد صبحى الكرة من على خط مرمى سموحة قبل أن تسكن شباك فريقه ليحافظ على التعادل السلبى الذى يسيطر على نتيجة المباراة حتى الآن حيث احتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع.