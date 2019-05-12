فيديو.. مروان محسن يطير فى الهوا و يرفض هدية الشحات أمام سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر مروان محسن مهاجم الأهلى فرصة تسجيل هدفا أمام سموحة، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى المصرى الممتاز.
وتلقى مروان محسن كرة عرضية رائعة من حسين الشحات ولكن رأسية مهاجم الأهلى جاءت فى قبضة يد محمد أبو جبل حارس سموحة الذى نجح فى الحفاظ على نظافة شباكه.
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