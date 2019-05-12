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زيزو يتعرض لحادث سير قبل تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك لحادث سير وهو في طريقه عائدا إلى القاهرة من المنيا للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض اليوم ضمن الاستعدادات لمواجهة الداخلية.

 

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وتعرضت سيارة اللاعب لتلفيات بالغة في حين لم يتعرض أحمد سيد زيزو لأي أذى، وحرص الجهاز الفني على التواصل مع اللاعب من أجل الإطمئنان على حالته.

 

ويستعد الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس لمواجهة الداخلية المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الممتاز والتى ستقام على استاد بتروسبورت.

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