شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 75 دقيقة التعادل السلبي سيد الموقف فى مواجهة الأهلى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر 75 دقيقة من أحداث مواجهة الأهلى وسموحة، ولازال التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين، فى المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام.

في الدقيقة 64 أرسل أحمد فتحى عرضية نموذجية من الجبهه اليمني لتصل لرمضان صبحي الذي سددها ضعيفة في يد محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، شكل وليد سليمان صانع العاب الأهلى خطورة واضحة على دفاعات سموحة بعد الدفع به وساهم فى إحكام سيطرة فريقه على أحداث المباراة.

فى الدقيقة 71 دفع لاسارتي بمروان محسن على حساب حمدي فتحى ليتم تعديل الطريقة ويلعب الأهلي برأسى حربة من أجل إدراك هدف التقدم، يكثف الأهلى من ضغطه الهجومي ولكن استبسال مدافعي سموحة منع الفريق الأحمر من إحراز هدف التقدم رغم السيطرة على مجريات المباراة.

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بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه احمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي الامام حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي ووليد أزارو، فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي : فى حراسة المرمى محمد أبو جبل، خط الدفاع : محمود معاذ ، رجب نبيل ، ، أحمد صبحى ، شريف رضا، خط الوسط : أحمد حمص ، أيدى أيمومو ، إبراهيم عبد القوى ، فارس مجاهد وفى الهجوم حسام حسن ، ديريك.

يدخل الأهلي مواجهة مواجهة سموحة وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة وذلك بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزاً غالياً فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلى قبل مواجهة سموحة 29 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.