شكرا لقرائتكم خبر عن الكل × الكل.. لاسارتى يدفع بمروان محسن بدلا من حمدى فتحى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، بثانى التغييرات بنزول مروان محسن مهاجم الفريق بدلا من حمدى فتحى لاعب الوسط المدافع فى الدقيقة 73 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى المصرى الممتاز.

ويعد تغيير لاسارتى لزيادة تنشيط الجانب الهجومى بعدما دفع بوليد سليمان بدلا من صالح جمعة فى الدقيقة 60 فى محاولة لتنشيط الخط الأمامى لخطف هدفا أمام سموحة، وبات أغلب لاعبى الأهلى فى الوقت المتبقى من المباراة يؤدون واجبات هجومية بحتة على طريقة الكل X الكل .

يذكر أن أحداث الشوط الأول من مواجهة الأهلى وسموحة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، بدأ الفريق الأحمر المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه احمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي الامام حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي ووليد أزارو، دفع لاسارتى المدير الفنى للأهلى فى الشوط الثانى بوليد سليمان بدلا من صالح جمعة فى الدقيقة 60.