شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دفاع الأهلى ينقذ مرماه من خروج الشناوى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ دفاع الأهلى مرماه من عرضية خطيرة لسموحة عقب خروج محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر من مرماه فى محاولة منه للحصول على الكرة أمام لاعب الفريق السكندرى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى المصرى الممتاز.

يذكر أن أحداث الشوط الأول من مواجهة الأهلى وسموحة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، بدأ الفريق الأحمر المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه احمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي الامام حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي ووليد أزارو، دفع لاسارتى المدير الفنى للأهلى فى الشوط الثانى بوليد سليمان بدلا من صالح جمعة فى الدقيقة 60.

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فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي : فى حراسة المرمى محمد أبو جبل، خط الدفاع : محمود معاذ، رجب نبيل ، أحمد صبحى ، شريف رضا، خط الوسط : أحمد حمص ، أيدى أيمومو ، إبراهيم عبد القوى ، فارس مجاهد وفى الهجوم حسام حسن ، ديريك.