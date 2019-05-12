سوبر كورة يرصد رحلة نجم الزمالك مع شيخ البدارى لطرد وسواس الأعمال السفلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى شيخ شهير بمركز البدارى بمحافظة أسيوط، حالة الاضطراب النفسى والوسواس الذى سيطر على أحد نجوم خط وسط نادي الزمالك، البعيد عن المشاركة فى المباريات منذ فترة طويلة. Advertisements

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