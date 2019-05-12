تأهل نور الطيب وخروج نوران جوهر ببطولة مانشستر لسيدات الاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي لبطولة مانشستر الدولية المفتوحة. وفازت الطيب على منافستها الانجليزية لورا ماسورا في مباراة الدور ربع النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 15-17, 11-4, 11-6. Advertisements وفى إطار مباريات نفس البطولة ودعت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة عالميا البطولة ، وذلك عقب خسارتها في الدور ربع النهائي أمام منافستها الامريكية اماندا صبحى بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة أشواط :11-9, 11-2, 11-8.

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