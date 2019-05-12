شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رمضان صبحى يُهدر فرصة هدفا أمام المُنقذ أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام سموحة، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى المصرى الممتاز.

تلقى رمضان صبحى كرة عرضية رائعة من أحمد فتحى وكان أمام مرمى سموحة ليقابلها برأسية تصدى لها بسهولة محمد أبو جبل حارس الفريق السكندرى المتألق خلال اللقاء.

يذكر أن الشوط الأول بين الأهلى وسموحة قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقان.