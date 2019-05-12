شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم طلائع الجيش بالرميات الجزائية فى سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 33 /32 فى الجولة الختامية ببطولة السوبر المحلى على صالة أكتوبر بالرميات الجزائية .

كان طلائع الجيش نجح فى الفوز على الأهلى فى انطلاق المنافسة اول امس على صالة أكتوبر الدولية بنتيجة 34 /33 قبل أن يهزم الزمالك31 /28 فى الجولة الثانية .

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بينما فاز سبورتنج فى اولى جولاته على الزمالك بنتيجة 27 /24 وخسر امام الأهلى أمس بنتيجة 36 /28 .

فيما يلتقى فريقا الأهلى والزمالك عقب لقاء الجيش وسبورتنج .

ومن جانبه أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أنه فى حالة فوز الأهلى على الزمالك سيمتلك ٧ نقاط مثل الجيش و سبورتنج ليتم اللجوء إلى دورة ثلاثية، مشيرا إلى أنه فى حالة خسارة الأهلى ستقام مباراة فاصلة بين سبورتنج و طلائع الجيش لتحديد البطل .