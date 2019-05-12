شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يشارك أمام سموحة بدلا من صالح جمعة فى الدقيقة 60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى بوليد سليمان بدلا من صالح جمعة فى الدقيقة 60 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى المصرى الممتاز.

يذكر أن أحداث الشوط الأول من مواجهة الأهلى وسموحة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، بدأ الفريق الأحمر المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه احمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي الامام حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي ووليد أزارو.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي : فى حراسة المرمى محمد أبو جبل، خط الدفاع : محمود معاذ، رجب نبيل ، أحمد صبحى ، شريف رضا، خط الوسط : أحمد حمص ، أيدى أيمومو ، إبراهيم عبد القوى ، فارس مجاهد وفى الهجوم حسام حسن ، ديريك.