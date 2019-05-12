ملخص ونتيجة مباراة الأهلي والفيصلي | الاهلي ضد الفيصلي- دوري المحترفين يستضيف فريق الفيصلى منافسه أهلى جدة فى لقاء الجولة ال29. من الدورى السعودى، ويأمل الفيصلى فى تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة فى المباراة المرتقبة، كما يسعى لخطف الانتصار وحصد نقاط اللقاء والتقدم فى الترتيب قبل انتهاء المنافسة رسميا، ويطمح الفيصلى فى تقديم مستوى مميز وإظهار اللياقة الفنية والبدنية للاعبين من أجل الإلتحاق بالمنتخب.

ويحتل الأهلى المركز الخامس برصيد 49 نقطة من تحقيق الانتصار فى 15 مباراة والتعادل فى 4 وخسارة 9 لقاءات، وكان الفريق قد حقق الفوز فى أخر جولاته بالدورى على فريق الوحدة بنتيجة 3-2، وخسر الأهلى من السد فى مباراة الجولة الخامسة بمجموعات دورى أبطال أسيا بنتيجة 2-1 فى أخر لقاء له منذ أيام.

والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين فى الدور الأول بالأسبوع الخامس كان قد حقق الأهلى الفوز بنتيجة 2-0 .

نتيجة الأهلي والفيصلي

#الأهلي_الفيصلي – بداية اللقاء ..

قووووووووووووووووووووووول أول ستانسيو

نصف ساعه من اللقاء والنتيجة لصالح الأهلي

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الدقيقه ’32 الهدف الثانى للاهلي عبدالفتاح توفيق عسيري

#الأهلي 2 × 0 الفيصلي – نهاية الشوط الأول ..

بداية الشوط الثاني

الدقيق ’49 دييجو كالديرون يسجل الهدف الأول للفيصلي

الدقيقة 59 دجانيني تافاريس سجل الهدف الثالث للاهلي

الدقيقة ’91 عثمان يحيى الحاج حسن يسجل الهدف الرابع للاهلي

نهاية المباراة بفوز الأهلي بأربعة اهداف الى هدف واحد للفيصلي