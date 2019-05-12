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الان: ملخص نتيجة مباراة النصر والحزم “هاتريك حمد لله” .. جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

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واصل النصر السعودي لكرة القدم تصدره لبطولة دوري كاس الأمير لكرة القدم برصيد 67 نقطة بعد الفوز على الحزم بثلاثة اهداف دون رد، في الجولة التاسعة والعشرون، ليقترب العالمي من تحقيق اللقب الغالي هذا الموسم.

النصر

النصر

وجاءت اهداف النصر في مرمى الحزم عن طريق عبد الرزاق حمدلله المهاجم المغربي الذي نجح في تسجيل هاتريك في الدقائق  5 و 26 و 66 من عمر اللقاء، ليقود فريقه لصدارة التريتب ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدف.

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وجاءت مباراة النصر والحزم سريعة في الشوط الأول ونجح النصر في إنهاء الشوط لمصلحته بهدفين دون رد، قبل أن يضاعف النتيجة في الشوط الثاني بهدف ثالث في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

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