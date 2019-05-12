الآن: نتيجة مباراة الهلال والاتفاق اليوم والشوط الثاني يشهد هدف اللقاء الوحيد

في تمام الساعة العاشرة والنصف يتلقي الهلال مع فريق الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي حيث يسعى الهلال بقوة لكتابة كلمته في هذا اللقاء والعودة بالثلاث نقاط وانتظار مباراة النصر مع الحزم والتي تقام تزامنا مع هذه المواجهة بسبب دخول المنافسة في أمتارها الأخيرة.

مباراة الهلال والاتفاق

وشهد النقل التليفزيوني ارباكا للمرة الأولى حيث وبسبب اقامة 8 مباريات في نفس التوقيت سيتم اذاعة 5 فقط على القنوات التليفزيونية والتي تحمل اسم ksa sport بينما سيتم اذاعة 3 منها مسجلة لأول مرة، وسيكون لقاء الهلال والاتفاق متوفرا عبر قناة ksa sport 2، يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الزعيم برباعية مقابل هدف وحيد.

مباراة الهلال والاتفاق

دوري بلس الهلال والاتفاق بث مباشر مباراة الهلال Hilal، مباراة الهلال اليوم بث مباشر مشاهدة الهلال والاتفاق رابط مباراة الهلال والاتفاق مباشر الاسطورة كورة ستار الهلال والاتفاق، وبرغم مشاركة كاريلو لاعب الهلال المعار من بنفيكا في تدريبات الفريق أول أمس الخميس إلا أن الجهاز الفني بقيادة شاموسكا قرر استبعاده من تلك المواجهة بسبب عدم الجاهزية البدنية، وأيضا سيغيب عن المباراة نواف العابد، وكانت بعثة الزعيم كما تلقبه أنصاره قد وصلت لمدينة الدمام أمس الجمعة.

نتيجة مباراة الهلال والاتفاق

وكان الهلال قد أقال مدربه السابق ماميتش بسبب سوء النتائج حتى جائت مباراة نصف نهائي الكأس أمام التعاون والتي خسر فيها الزعيم بخماسية المباراة الأخيرة له بعد احتجاج الجماهير وغضبهم.