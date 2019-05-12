الآن: نتيجة مباراة الهلال والاتفاق 11-5-2019 في دوري بن سلمان الجولة التاسعة والعشرون

الان نتيجة مباراة الهلال والاتفاق الدوري السعودي، يلتقي الاتفاق مع نظيره الهلال في لقاء غاية في الأهمية على أرضية الميدان نظراً للموقف الصعب الذي يمر به الفريقين مع اختلاف وضعيتهم بجدول الترتيب وطموحات الجماهير، نتيجة الهلال ضد الاتفاق اليوم.

نتيجة مباراة الهلال والاتفاق

نتيجة مباراة الهلال والاتفاق، ينطلق موعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم في الساعة التاسعة ونصف مساءا بتوقيت مصر، الساعة العاشرة ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة الرياضية السعودية بنقل اللقاء بالتعليق العربي للمعلق المتميز بلال علام، ونرصد نتيجة مباراة الهلال اليوم في دوري بن سلمان، وتقابل الفريقان في 17 مناسبة من قبل بدوري المحترفين تفوق الهلال في 10 مرات مقابل فوزين فقط للاتفاق، وكان التعادل هو سيد الموقف في خمس لقاءات بينهما.

نتيجة الهلال والاتفاق

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تشكيلة الهلال الرسمية جاءت كالتالي: عبدالله المعيوف – علي آل بليهي – ديجينيك – ألبرتو بوتيا – الشهراني – عبدالملك الخيبري – محمد كنو – كارلوس إدواردو – سالم الدوسري – جوميز – هتان باهبري.