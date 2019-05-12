ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتفاق اليوم في الدوري السعودي والزعيم يواصل الضغط على المتصدر

ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتفاق اليوم، يحل الموج الأزرق ضيفاً ثقيلاً على نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من دوري بن سلمان لكرة القدم في المواجهة التي ستقام على ملعب الأمير محمد بن فهد، ونقدم الآن نتيجة الهلال والاتفاق.

نتيجة الهلال والاتفاق، ويسعى الزعيم إلى تحقيق الانتصار على مضيفه وانتظار تعثر النصر أمام الحزم لاستعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي بعدما فقدها أمام التعاون في المرحلة الماضية، وستبدأ مباراة الهلال والاتفاق اليوم السبت في الساعة العاشرة ونصف مساءاً بتوقيت الرياض، وسيتم نقل المباراة عبر قناة Ksa Sports hd2 وقناة Dawri Plus 2 HD.

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ملخص نتيجة مباراة الهلال والاتفاق، وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز عريض للهلال بأربعة اهداف مقابل هدف، وكان المهاجم بافيتيمبي جوميس نجم المباراة بعدما تمكن من تسجيل هدفين في مرمى المنافس.

نتيجة الهلال والاتفاق

أعلن المدير الفني للهلال عن التشكيلة الأساسية لفريقه وهي: عبدالله المعيوف – علي آل بليهي – ديجينيك – ألبرتو بوتيا – الشهراني – عبدالملك الخيبري – محمد كنو – كارلوس إدواردو – سالم الدوسري – جوميز – هتان باهبري.

دقائق قليلة وتنطلق مباراة الهلال والاتفاق في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري السعودي، نترقب ما سوف تشهده مباريات اليوم.