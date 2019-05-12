نتيجة مباراة الاهلي والفيصلي اليوم .. جدول ترتيب دوري كاس الامير محمد بن سلمان “الدوري...

حقق الاهلي انتصاراً كبيراً على مستضيفه الفيصلي في الجولة التاسعة والعشرون من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم اليوم السبت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليصل الأهلي إلى النقطة الثانية والخمسين على جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم بعد مرور 29 جولة على بداية المنافسات وقبل النهاية بجولة وحيدة.

وسجل اهداف الأهلي اليوم في مرمى الفيصلي نيكولاي في الدقيقة الحادية عشر، قبل أن يضيف عبد الفتاح عسيري الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الحادية والثلاون، وفي الشوط الثاني يسجل دجانيني الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر المباراة، قبل أن يحيي الحاج حسن أخر اهداف الأهلي في مرمى الفيصلي اليوم في الوقت بدل الضائع.

وبدأ الأهلي المباراة مهاجماً منذ البداية لتحقيق هدف التقدم، والذي تحقق له مبكراً عن طريق نيكولاي، ليسيطر الفريق الأخضر لمدينة جدة على مجريات وزمام الأمور، في إطار هدفه نحو التقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب والمشاركة في مسابقة دوري أبطال أسيا الموسم القادم.