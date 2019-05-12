نتيجة مباراة الهلال والاتفاق اليوم في الجولة قبل الأخيرة وادواردو يحافظ على أمل الزعيم

في الجولة قبل الأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يحل نادي الهلال ضيفا على الاتفاق في صراع على ثلاث نقاط مهمة بصورة كبيرة في الحفاظ على آمال جماهير الزعيم في الاحتفاظ بلقب الدوري هذا الموسم أيضا حتى لا تنتهي المنافسة ويحسم اللقب لصالح النصر المتصدر حاليا والذي يلعب مع الحزم في نفس التوقيت.

مباراة الهلال والاتفاق

وتنطلق مباراة الهلال ضد الاتفاق في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة في يوم رمضاني رياضي ممتلئ بالمباريات والتي تقام في نفس الموعد، وتقوم قناة KSA Sports 2 HD بنقل المباراة على شاشتها بتعليق صوتي من المتميز بلال علام وأيضا يشاركها النقل قناة دوري بلس dawriplus 2 بتعليق جعفر الصليح.

الهلال والاتفاق

ويدخل الهلال المباراة قادما من فوز مهم في البطولة الآسيوية على ضيفه فريق العين الاماراتي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، حيث استعادت جماهير الزعيم أنفاسها بعد تراجع النتائج التي شهدها الفريق في الفترة الأخيرة بعد بداية موسم رائعة ومثالية ولكن لم تستمر فالفريق فقد لقب البطولة العربية وكأس الملك ومازال متمسك بحقه التنافسي ببطولة الدوري.

نتيجة مباراة الهلال والاتفاق

وينتظر جمهور الهلال أن يتعثر النصر اليوم حتى لو بالتعادل حينها سيكون لقب الدوري بين يد الهلال في الجولة الأخيرة شرط نحقيق الفوز اليوم بكل تأكيد.

تشكيل الهلال لمباراة الليلة: عبدالله المعيوف – ديجينك – علي البليهي – ألبرتو بوتيا – ياسر الشهراني – عبدالملك الخيبري – محمد كنو – سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – هتان باهبري – بافتيمبي جوميز.