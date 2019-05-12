نتيجة مباراة الهلال والاتفاق اليوم السبت11-5-2019 في الجولة التاسعة و العشرون من مباريات الدورى السعودى، الهلال خسر أخر مباراة له فى الدورى أمام فريق التعاون، و رصيده 63 نقطة فى المركز الثانى خلف النصر الذى يمتلك فى جعبته 64 نقطة، الهلال فقد كأس الشيخ زايد بعد خسارته فى مباراة النهائى، كما خسر فى نصف نهائى كأس الملك فهد من فريق التعاون، و يريد اليوم الفوز ليستمر فى المنافسة على الدورى، على أمل فقدان فريق النصر لأى نقاط.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

مباراة الهلال والاتفاق اليوم السبت 11 مايو 2019 على استاد الأمير محمد بن فهد، حيث من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال اليوم ضد الاتفاق في تمام التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر والنصف مساءا بتوقيت أبوظبي

مباراة الهلال ضد الاتفاق

مباراة الهلال والاتفاق الليلة على قنوات KSA Sports 2 HD، و قناة Dawri Plus 2 HD و سوف يعلق على اللقاء المعلق بلال علّام ksa sport جعفر الصّليح دوري بلس.

تشكيل الهلال أمام الاتفاق

* حراسة مرمى: عبدالله المعيوف.

* خط الدفاع: ديجينك – علي البليهي – ألبرتو بوتيا – ياسر الشهراني.

* خط الارتكاز: عبدالملك الخيبري – محمد كنو.

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* الوسط الهجومي: سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – هتان باهبري.

* قلب هجوم: بافتيمبي جوميز.

بدأت الان أحداث المباراة بين الهلال و الاتفاق

الدقيقة الخامسة من أحداث الشوط الاول و النتيجة هى التعادل السلبى حتى الان

الدقيقة 19 النتيجة 0/0 حتى الان

د 33 النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين

الدقيقة 85 من الشوط الثانى النتيجة تقدم فريق الهلال بهدق مقابل لاشىء

انتهت المباراة 1/0 للهلال