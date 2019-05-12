نتيجة مباراة الأهلي والفيصلي اليوم فى الدورى السعودى للمحترفين تقام مباراة الجولة ال29 فى الدورى السعودى يوم السبت 11/5/2019، ويستضيف فريق الفيصلى منافسه أهلى جدة على ستاد مدينة الملك سالمان بن عبد العزيز الرياضية، ويأمل الفيصلى فى تحقيق الفوز ومحاولة التقدم فى الترتيب، فى حين يطمح أهلى جدة لتحقيق الانتصار والقفز بالمربع الذهبى للمنافسة.

ويحتل فريق الفيصلى المركز السادس برصيد 43نقطة من الفوز فى 12 لقاء والتعادل فى 7 وخسارة 9 مباريات، وكان الفيصلى حقق الفوز بنتيجة كبيرة على فريق الفيحاء فى أخر لقاء لهم بالجولة الماضية فى المباراة التى انتهت لصالح الفيصلى بنتيجة 4-3 .

يحل فريق أهلى جدة ضيفا على منافسه الفيصلى بمباراة الأسبوع التاسع والعشرون فى الدورى السعودى، ويأمل الإمبراطور فى تحقيق النتصار واستكمال المشوار نحو التواجد فى المربع الذهبى، كما يسعى لتصحيح مساره هذا الموسم بعد فقدان معظم بطولات هذا الموسم ومحاولة العواجد بين الأربعة الكبار فى المنافسة، ويطمح الراقى فى تقديم مستوى فنى وبدنى مميز وإمتاع الجماهير المحبة والعاشقة للفريق.

نتيجة الأهلي والفيصلي

#الأهلي_الفيصلي – بداية اللقاء ..

قووووووووووووووووووووووول أول ستانسيو

نصف ساعه من اللقاء والنتيجة لصالح الأهلي

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الدقيقه ’32 الهدف الثانى للاهلي عبدالفتاح توفيق عسيري

#الأهلي 2 × 0 الفيصلي – نهاية الشوط الأول ..

بداية الشوط الثاني

الدقيق ’49 دييجو كالديرون يسجل الهدف الأول للفيصلي

الدقيقة 59 دجانيني تافاريس سجل الهدف الثالث للاهلي

الدقيقة ’91 عثمان يحيى الحاج حسن يسجل الهدف الرابع للاهلي

نهاية المباراة بفوز الأهلي بأربعة اهداف الى هدف واحد للفيصلي