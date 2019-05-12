الآن جدول ترتيب الدوري السعودي 2018/2019| صراع بين الهلال والنصر على المركز الأول من ترتيب الدوري...

جدول ترتيب الدوري السعودي 2018/2019، سنتابع معكم تفاصيل ومتابعة ترتيب الدوري السعودي 1440، من خلال هذا الموضوع، خصوصا أن جدول مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي، يعرف إجراء المباريات الأخيرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مما يزيد البحث في جوجل عن ترتيب الدوري السعودي 2019، وفي هذا الموضوع سنتابع معكم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ” ترتيب الدوري السعودي”.
ترتيب الدوري السعودي 2019
جدول ترتيب الدوري السعودي 1440/2019، تعرف في الفترة الحالية، منافسة كبيرة بين الأندية المتواجدة في المركز الأول والثاني من جدول ترتيب الدوري، حيث يتنافس كل من النصر والهلال، على المركز الأول من ترتيب الدوري السعودي، ويتواجد النصر أولا بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتواجد في المركز الثاني، مما يزيد الإثارة من خلال الجولتين الأخيرة من مباريات الدوري السعودي.
جدول ترتيب الدوري السعودي 1440/2019
أما بخصوص المراكز الأخيرة من جدول ترتيب الدوري السعودي 2018/2019، تعرف منافسة كبيرة، بين العديد من الأندية، في ظل الصراع من اجل الهروب من المراكز الأخيرة من ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019، وإلى حدود الجولة الثامنة والعشرون، يعتر نادي أحد أول الهابطين إلى القسم الثاني.
جدول ترتيب الدوري السعودي 2018/2019
في هذه الفقرة سنتابع معكم ترتيب الدوري السعودي 2019، وسيتم تحديث الجدول بعد نهاية كل مباراة من مشاهدة مباريات الدوري السعودي 2019.
|الأندنة
|عدد المباريات
|النقاط
|النصر
|تسعة وعشرون مباراة
|67 نقطة
|الهلال
|تسعة وعشرون مباراة
|66 نقطة
|الشباب
|تسعة وعشرون مباراة
|54 نقطة
|التعاون
|ثمانية وعشرون مباراة
|53 نقطة
|الأهلي
|تسعة وعشرون مباراة
|52 نقطة
|الفيصلي
|تسعة وعشرون مباراة
|43 نقطة
|الوحدة
|تسعة وعشرون مباراة
|42 نقطة
|الفتح
|تسعة وعشرون مباراة
|35 نقطة
|الرائد
|تسعة وعشرون مباراة
|35 نقطة
|الاتحاد
|تسعة وعشرون مباراة
|34 نقطة
|الاتفاق
|تسعة وعشرون مباراة
|33 نقطة
|الحزم
|تسعة وعشرون مباراة
|30 نقطة
|الفيحاء
|تسعة وعشرون مباراة
|29 نقطة
|القادسية
|تسعة وعشرون مباراة
|27 نقطة
|الباطن
|تسعة وعشرون مباراة
|25 نقطة
|أحد
|تسعة وعشرون مباراة
|15 نقطة
تفتتح اليوم السبت مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وستجرى جميع مباريات اليوم، في نفس التوقيت، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
سنقدم لكم تحديث جدول ترتيب الدوري السعودي 2019، بعد نهاية متابعة مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من الدوري اليوم، فتابعونا.
انتهت نتائج مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مباريات الدوري السعودي، ولم يعرف المركز الأول، من جدول ترتيب الدوري السعودي جديد، بعد فوز النصر على الحزم، وفوز الهلال على الاتفاق.
تجدون هنا:متابعة مباراة الهلال الاتفاق السبت.