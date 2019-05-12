ملخص مباراة الاتحاد والفتح 6-2 اليوم وضمان بقاء العميد في الدوري السعودي

سنوفر لكم نتيجة وملخص أحداث مباراة الاتحاد والفتح، في أمسية رمضانية كروية تتزين الملاعب السعودية اليوم بمباريات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري المحلي، وتتربع مباراة الاتحاد والفتح اليوم على قمة مباريات الجولة، فواز القرني وعسيري، 1000 تذكرة مجاناً لجماهير العميد قبل مباراتهم أمام الفتح اليوم السبت، ويأتي ذلك في إطار دعم لاعبي العميد لفريقهم في اللقاء الذي سيضمن لهم رسمياً البقاء بين الكبار للموسم القادم.

وتسابقت جماهير العميد على شراء تذاكر مباراة الفتح اليوم بمجرد طرحها ألكترونياً قبيل أيام، حيث بُيعت حوالي 24 ألف تذكر ينتظر أن يتزين بهم ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة لمؤازة فريق العميد في المواجهة الحاسمة أمام الفتح من أجل البقاء بالدرجة الأولى. ولم يعلنا أى من المدربيين على التشكيلة الرسمية للمباراة حتي الآن، حيث هناك سرية تامة، ويغيب فهد المولد عن اللقاء بسبب سقوطه في أختبار المنشطات.

ملخص مباراة الاتحاد والفتح