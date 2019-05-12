رابط سريع مشاهدة مباراة النصر الان- النصر والحزم بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار...

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يلا شوت النصر والحزم

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بداية الشوط الاول

الدقيقه 5 عبد الرزاق حمد الله هدف اول من ضربة جزاء

الدقيقة ’26 عبد الرزاق حمد الله الهدف الثانى

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

ق67: هاتريك ! عبدالرزاق حمدلله يسجل الهدف الثالث له والثالث للنصر في مرمى الحزم النصر 3 الحزم 0

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