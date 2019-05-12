ملخص نتيجة مباراة الاتحاد والفتح 6-2 اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

نتيجة مباراة الاتحاد والفتح،يستعد العميد للثأر من هزيمته أمام ضيفه الفتح في مباراة مرحلة الذهاب بهدفين دون رد، وذلك عندما يستضيفه اليوم عىل ملعب “الجوهرة المشعة” بجدة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري السعودي، يحتل نادي اتحاد جدة المرتبة الحادية عشر بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 31 نقطة، ونجح العميد في تحقيق نتائج إيجابية في المراحل الأخيرة من المسابقة قفزت به إلى منطقة الآمان في المسابقة بعد أن كان مهدداً للهبوط.
المباراة ستكون هامة لنادي الاتحاد الذي بفوزه اليوم يضمن البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لذلك ستكون تلك المواجهة متابعة من الجميع، ومن المتوقع ان يكون الجماهيري كبير خصوصاً من جانب جماهير اتحاد جدة، الذين سوف يملؤون المدرجات خاصة أن المباراة بملعب الجوهرة المشعة.
ملخص مباراة الاتحاد والفتح
- المباراة تبدأ الآن بين الفريقين بشكل مباشر ومجاني، كل التوفيق بمباراة ممتعة الآن.
- بدأت المباراة الآن ومحاولات من كل فريق للسيطرة على المباراة في حضور جماهيري متوسط.
- الاتحاد يهادم في الدقائق الأولى من المواجهة من اجل السيطرة على اللقاء منذ البداية.
- ساسا جوفانوفيتش يحرز الهدف الأول للفتح في الدقيقة الثامنة من اللقاء.
- اليكساندر بريوفيتش يتعادل لصالح الاتحاد في الدقيقة 16
- كارلوس فيلانويفا يسجل للاتحاد الهدف الثاني في الدقيقة 18
- روماريو ريكاردو دا سيلفا يسجل الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 22.
- فيلانوفا يحرز الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 43
- انتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأتحاد بأربع أهداف لهدف ، في أنتظار ما سوف يحدث في الشوط الثاني.
- ساسا جوفانوفيتش يحرز هدف تقليص الفارق للفتح في الدقيقة 63.
- اليكساندر بريوفيتش أحرز الهدف الخامس في الدقيقة 66.
- اليكساندر بريوفيتش يسجل الهدف الثالث له والسادس لفريقه في المباراة في الدقيقة 70
- أنتهاء المباراة بفوز الاتحاد بـ 6 أهداف مقابل هدفين.