ملخص نتيجة مباراة الاتحاد والفتح 6-2 اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

نتيجة مباراة الاتحاد والفتح،يستعد العميد للثأر من هزيمته أمام ضيفه الفتح في مباراة مرحلة الذهاب بهدفين دون رد، وذلك عندما يستضيفه اليوم عىل ملعب “الجوهرة المشعة” بجدة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري السعودي، يحتل نادي اتحاد جدة المرتبة الحادية عشر بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 31 نقطة، ونجح العميد في تحقيق نتائج إيجابية في المراحل الأخيرة من المسابقة قفزت به إلى منطقة الآمان في المسابقة بعد أن كان مهدداً للهبوط.

المباراة ستكون هامة لنادي الاتحاد الذي بفوزه اليوم يضمن البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لذلك ستكون تلك المواجهة متابعة من الجميع، ومن المتوقع ان يكون الجماهيري كبير خصوصاً من جانب جماهير اتحاد جدة، الذين سوف يملؤون المدرجات خاصة أن المباراة بملعب الجوهرة المشعة.

ملخص مباراة الاتحاد والفتح