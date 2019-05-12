ملخص نتيجة مباراة النصر والحزم 3-0 اليوم .. اهداف حمد لله “هاتريك” تقود العالمي للصدارة

نتيجة مباراة النصر والحزم اليوم، نجح نادي النصر في تحقيق فوز بثلاثية على الحزم في الجولة التاسعة والعشرون من مباريات الدوري السعودي لكرة القدم مساء اليوم السبت الحادي عشر من مايو، وسجل اهداف النصر في مرمى الحزم اليوم عبد الرزاق حمد لله في الدقائق 5، 26، 66>

هاتريك حمد لله في مرمى الحزم صعد بالنصر إلى النقطة السابعة والستون على قائمة جدول الترتيب، وفي حال فوز النصر في المباراة المقبلة بالجولة الأخيرة سيتوج بطلاً لدوري محمد بن سلمان.

وبعد هاتريك حمد لله في مرمى الحزم وصل رصيده إلى 29 هدف في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي لكرة القدم متفوقاً على أقرب ملاحقييه لاندر مهاجم التعاون بتسع أهداف كاملة.