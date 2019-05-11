انت الان تتابع تفاصيل خبر جون سينا يدعم محمد صلاح.. ماذا فعل؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 11:54 مساءً - دعم نجم المصارعة الحرة الشهير جون سينا، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، محمد صلاح بعد الإصابة التي ألمت بالأخير وحرمته من خوض إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر "سينا" عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة لـ"الملك المصري" وهو يرتدي قميصاً مكتوباً عليه "لا تستسلم أبداً"، وهو القميص الذي بات حديث الساعة في مختلف وسائل الإعلام العربية والأوروبية والعالمية.

وارتبط شعار "Never Give Up" بـ"سينا" الذي يرفعه دائماً عند خروجه لحلبات المصارعة، وربما هذا ما دفعه إلى دعم النجم المصري الذي رفع الشعار ذاته قبل مباراة فريقه ليفربول وضيفه برشلونة الإسباني.

Advertisements

وحرص "أبو مكة" (نسبة إلى ابنته الوحيدة) على مؤازرة رفاقه في ليفربول؛ إذ ارتدى القميص، والتقطته عدسات الكاميرات وهو فوق أرضية ملعب "أنفيلد"، قبل الصعود إلى منطقة كبار الشخصيات.

وبالفعل كان لقميص صلاح "مفعول السحر" رغم أن المهمة بدت شبه مستحيلة على لاعبي الفريق الإنجليزي العريق؛ إذ نجح الليفر في تبديل خسارته ذهاباً بثلاثية نظيفة إلى فوز عريض إياباً برباعية بيضاء.

وسمح هذا الفوز العريض بتأهل ليفربول إلى نهائي "أمجد الكؤوس الأوروبية"، للنسخة الثانية توالياً؛ أملاً في تحقيق اللقب للمرة السادسة في تاريخه، بعد خسارته في العام المنصرم أمام ريال مدريد (1-3)، ليحصد الأخير اللقب القاري للعام الثالث توالياً.

وضرب ليفربول موعداً مع مواطنه توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص، وذلك في الأول من يونيو المقبل، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.