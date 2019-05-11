انت الان تتابع تفاصيل خبر سابقة رياضية.. إيران تقبل منازلة "إسرائيل" في الجودو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 11:54 مساءً - تعهدت إيران، السبت، أمام الاتحاد الدولي للجودو بالالتزام بالقواعد الأولمبية والتنافس مع كل دولة بما فيها "إسرائيل"، في خطوة وصفتها الأخيرة بالتاريخية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: إن "اللجنة الأولمبية الإيرانية تعهدت أمام الاتحاد الدولي للجودو باتباع القواعد الأولمبية والتنافس مع الرياضيين من جميع البلدان".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذا يعني أن اللجنة الإيرانية "تعهدت بالتنافس مع الرياضيين الإسرائيليين، وهو أمر لم يحدث قط في هذه اللعبة".

وأضافت أن اللجنة الأولمبية الإيرانية قالت في رسالة بعثت بها، السبت، إلى رئيس الاتحاد الدولي للجودو المجرى ماريوس فايزر إنهم "ملتزمون بالوفاء بالقواعد الأولمبية والمنافسة مع أية دولة".

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الدولي للعبة في بيان عن ترحيبه بالخطوة الإيرانية، بحسب المصدر ذاته، في حين علق رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي موشيه بونتي على القرار الإيراني بقوله: "إننا نشهد يوماً تاريخياً".

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وأضاف بحسب الصحيفة: "عقدت مؤخراً العديد من الاجتماعات مع رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وكان ذلك (دفع إيران إلى إلغاء مقاطعة لاعبيها لنظرائهم الإسرائيليين) ما عملنا عليه منذ وقت طويل، وآتى ثماره الآن".

ومضى "بونتي" قائلاً: "بات الإيرانيون ملتزمين بالمشاركة في كل المباريات، والحفاظ على الروح الرياضية دون اصطناع المزيد من الإصابات أو تزييف الأوزان".

وتابع موضحاً: "نحن سعداء جداً بتلك الخطوة، وممتنون لفايزر، لمساعدتنا في الوصول إلى هذا اليوم، مثلما ساعدنا في العديد من الحالات الأخرى"، معرباً عن أمله في أن يدفع هذا القرار "قطاعات (إيرانية) أخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة".

وعادة ما يتجنب اللاعبون الإيرانيون مواجهة نظرائهم الإسرائيليين. ولا تعترف إيران بـ"إسرائيل"، في حين تعتبر الأخيرة طهران عدوها الرئيس، وتحشد دولياً لمواجهتها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

وفي فبراير الماضي، تعمد سعيد مولاي بطل العالم الإيراني الخسارة في نصف نهائي بطولة "غراند سلام للجودو"؛ لتجنب مواجهة الإسرائيلي ساغي موكي في الدور النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات دأبت في السنوات القليلة الماضية على استقبال البعثات الرياضية الإسرائيلية، خاصة في منافسات الجودو ورالي أبوظبي الصحراوي، في سياق التطبيع المتصاعد بين دول خليجية والدولة العبرية.