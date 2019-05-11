انت الان تتابع تفاصيل خبر هكذا ودعت جماهير السد نجمها الأسطوري تشافي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 11:54 مساءً - ودعت جماهير نادي السد القطري، مساء السبت، نجمها الإسباني الأسطوري تشافي هيرنانديز على طريقتها الخاصة، وذلك على هامش فوز فريقه أمام الريان (2-0)، في نصف نهائي مسابقة كأس أمير قطر لكرة القدم.

وكان تشافي قد أعلن عن اعتزاله اللعب نهائياً بنهاية هذا الموسم، على أن يتجه إلى عالم التدريب، دون الكشف عن وجهته المقبلة، وسط تقارير تتحدث حول إمكانية توليه تدريب السد، خلفاً للبرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وصفقت جماهير "زعيم" الكرة القطرية طويلاً للنجم الإسباني المخضرم مع حلول الدقيقة السادسة، وهو الرقم الذي اشتهر به اللاعب خلال فترة دفاعه عن ألوان برشلونة ثم السد.

كما رفعت الجماهير السداوية لافتة عريضة كُتب عليها "شكراً تشافي، إضافة إلى عامي 2015 و2019، وهي فترة دفاع اللاعب عن قميص السد".

Advertisements

وبعد نهاية المباراة وإعلان تأهل السد، احتفى لاعبو "الزعيم" بأسطورة الكرة الإسبانية وحملوه على الأعناق؛ تقديراً لمسيرته المذهلة في الملاعب القطرية، التي توشك على النهاية.

وهذه المباراة الأخيرة لتشافي مع السد على استاد "جاسم بن حمد"، معقل "الزعيم"، والمُلقب بـ"ملعب البطولات"، لكنها لن تكون الأخيرة هذا الموسم؛ إذ سيلعب نهائي كأس أمير قطر ، الذي سيحتضنه استاد الوكرة المونديالي، في الـ16 من مايو الجاري.

كما سيخوض "مايسترو" خط الوسط مباراة بيرسبوليس الإيراني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا، في الـ20 من الشهر الجاري.

ومنذ التحاقه بالسد، صيف عام 2015، بعد مسيرة أسطورية مع برشلونة، حقق تشافي مع "الزعيم" أربعة ألقاب؛ هي: كأس أمير قطر، وكأس قطر، وكأس السوبر (كأس الشيخ جاسم) إضافة إلى لقب الدوري القطري هذا الموسم.