انت الان تتابع تفاصيل خبر "كانوتيه" يستحوذ على قلوب المسلمين بهذه المبادرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 11 مايو 2019 11:54 مساءً - أطلق أسطورة كرة القدم المالية فريدريك عمر كانوتيه حملة لبناء مسجد في مدينة إشبيلية الإسبانية، بعد أن ساهم سابقاً في الإبقاء على آخر كان مهدداً بالهدم.

وأوضح كانوتيه، في مقطع فيديو مترجم باللغة العربية نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "انضم لنادي إشبيلية في الفترة ما بين عامي 2005-2012، ويرغب في مساعدة مسلمي المدينة في بناء مسجد ومركز ثقافي إسلامي في المدينة".

وأضاف: "أتشرف بأن أكون جزءاً من هذا المشروع الذي أرى بأنه يستحق الدعم"، مؤكداً أن المسجد سيكون "نقطة مشعة للإسلام في وقتنا هذا إن شاء الله".

ودفع كانوتيه 700 ألف دولار أمريكي عام 2007 لمنع إزالة مسجد كان مهدداً بالهدم، بحجة أن عقد الأرض التي يقع عليها قد انتهى، ليصبح متاحاً لاستخدامه لأي مشاريع أخرى في ذلك الوقت.

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ودعا الجميع للمشاركة في دعم الحملة؛ إذ قال: "كلنا نعلم أن لاعباً واحداً لا يمكنه الفوز بمباراة لكرة القدم، انضموا لفريقنا لأننا نحتاج إلى دعمكم"، مشيراً إلى أن المدينة الإسبانية لم تشهد بناء مسجد واحد منذ 700 عام.

وكانوتيه من مواليد مدينة ليون الفرنسية عام 1977، وكان هدّافاً لإشبيلية الإسباني، وحصد معه كأس الاتحاد الأوروبي عامي (2006 و2007).

وشارك الدولي المالي الأسبق مرتين في نهائيات بطولة أمم أفريقيا عام 2004، ونال مع منتخب بلاده المركز الرابع، وحصد لقب الهدَّاف.

ويستذكر عشاق الكرة واقعة هي الأولى في تاريخ الملاعب الإسبانية؛ حين تضامن كانوتيه مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2009، برفعه قميصاً كُتب عليه اسم فلسطين بعدة لغات أبرزها العربية.