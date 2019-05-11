انت الان تتابع لاعب الزمالك ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث سير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م
تعرض أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحادث أثناء عودته من مسقط رأسه في المنيا، إلى القاهرة تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات الفارس الأبيض، استعدادًا لمواجهة الداخلية، في العاشرة مساء غد الأحد، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأبيض إلى الفوز من أجل مواصلة المنافسة على لقب المسابقة، في المقابل سيحاول الفريق الشرطي الفوز بالثلاث نقاط، لتفادي الهبوط، وفي حالة تحقيق أي نتيجة غير الانتصار سيهبط للقسم الثاني.
ونشر لاعب الزمالك صورة عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أظهرت تعرض سيارته لتلفيات بالغة في الوقت الذي لم يتعرض اللاعب للإصابات. وتواصل الجهاز الفني لفريق الزمالك، مع اللاعب للاطمئنان، على سلامته، وتأكد من سلامة زيزو وعدم تعرضه لأي إصابة، بسبب الحادث. وكان الزمالك قد تأهل مؤخرًا
ونشر لاعب الزمالك صورة عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أظهرت تعرض سيارته لتلفيات بالغة في الوقت الذي لم يتعرض اللاعب للإصابات.
وتواصل الجهاز الفني لفريق الزمالك، مع اللاعب للاطمئنان، على سلامته، وتأكد من سلامة زيزو وعدم تعرضه لأي إصابة، بسبب الحادث.
وكان الزمالك قد تأهل مؤخرًا إلى الدور النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على النجم الساحلي بهدف نظيف خلال مباراة الذهاب، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.
ومن المقرر أن يتقابل الزمالك مع نهضة البركان المغربي، في النهائي القاري، يوم 19 مايو الجاري في المغرب، و26 من نفس الشهر في مصر.
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