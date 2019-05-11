انت الان تتابع رئيس الزمالك يكشف حقيقة الإساءة لرئيس نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

نهضة بركان

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن تصريحاته عن فريق نهضة بركان المغربي، تم تفسيرها بشكل خاطئ وقال رئيس الزمالك إنه لم يقصد إهانة أي مسؤل وفي مقدمتهم فوزي لقجع، رئيس مجلس إدارة النادي واتحاد الكرة المغربي ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث أكد في تصريحات إذاعية اليوم السبت، أنه وجه رسالة إلى لقجع والفريق المغربي، إن المعاملة التي سيجدها الزمالك خلال رحلته إلى المغرب لخوض ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية سوف يقابل بها الفريق المغربي في مصر.

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وقال رئيس نادي الزمالك خلال تصريحاته اليوم السبت: "فوزي لقجع أخ قبل أن يكون صديقا، وسبب انفعالي هو أنني تابعت عبر برامج رياضية تونسية، أحداث مواجهة نهضة بركان والصفاقسي، وماحدث مع الصفاقسي". وتابع رئيس القلعة البيضاء قائلًا : "علاقتنا بالأشقاء المغاربة طيبة للغاية، وسيكون مرحبا بهم في مصر". وساهم