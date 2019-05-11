انت الان تتابع رئيس الزمالك يكشف حقيقة الإساءة لرئيس نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
نهضة بركان
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن تصريحاته عن فريق نهضة بركان المغربي، تم تفسيرها بشكل خاطئ وقال رئيس الزمالك إنه لم يقصد إهانة أي مسؤل وفي مقدمتهم فوزي لقجع، رئيس مجلس إدارة النادي واتحاد الكرة المغربي ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث أكد في تصريحات إذاعية اليوم السبت، أنه وجه رسالة إلى لقجع والفريق المغربي، إن المعاملة التي سيجدها الزمالك خلال رحلته إلى المغرب لخوض ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية سوف يقابل بها الفريق المغربي في مصر.
وقال رئيس نادي الزمالك خلال تصريحاته اليوم السبت: "فوزي لقجع أخ قبل أن يكون صديقا، وسبب انفعالي هو أنني تابعت عبر برامج رياضية تونسية، أحداث مواجهة نهضة بركان والصفاقسي، وماحدث مع الصفاقسي". وتابع رئيس القلعة البيضاء قائلًا : "علاقتنا بالأشقاء المغاربة طيبة للغاية، وسيكون مرحبا بهم في مصر". وساهم
وتابع رئيس القلعة البيضاء قائلًا : "علاقتنا بالأشقاء المغاربة طيبة للغاية، وسيكون مرحبا بهم في مصر".
وساهم توضيح رئيس الزمالك في امتصاص غضب المسؤولين المغاربة، وعلى رأسهم فوزي لقجع، الذي بحسب متحدثه الرسمي محمد مقروف، يرفض الدخول فيما وصفه بـ"المهاترات المجانية".
وسيحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان، يوم 19 من الشهر الجاري، قبل أن يستضيفه يوم 26، في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعدما تأهل الفارس الأبيض على حساب فريق النجم الساحلي بنتيجة هدف دون رد في مباراة الذهاب وانتزاع التعادل السلبي في مباراة الإياب.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يكشف حقيقة الإساءة لرئيس نهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.