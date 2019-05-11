انت الان تتابع مجلس الأهلي يعيد تشكيل المنظومة الإعلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا مطولًا عصر اليوم، السبت، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على رأسها ملف المنظومة الإعلامية للنادي التي تسببت في العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، حيث قرر المجلس ضم عادل كريم لمجلس أمناء القناة، والذي يترأسه محمود الخطيب ويضم محمد العدل وحامد عز الدين وهشام جمال وقرر المجلس تكليف مجلس أمناء قناة النادي بوضع خطة لتطوير المنظومة الإعلامية، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع والإشراف على المنظومة الإعلامية التي تضم إدارة الإعلام بالنادي، ومجلة الأهلي، وقناة الأهلي.

Advertisements

واستمع مجلس إدارة الأهلي خلال الجلسة إلى تقرير من رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، عن الموسم الجاري، وأوضاع الفرق الرياضية، ونتائج فرق النادي بالمنافسات المختلفة في كافة الألعاب. وقرر مجلس الإدارة وضع خطة شاملة لتطوير فرق النشاط الرياضي، خصوصا الألعاب الجماعية التي شهدت تراجعًأ كبيرًا في الموسم