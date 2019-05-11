انت الان تتابع بسبب الشماتة.. وست بروميتش يُعاير ستوك سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م
أستون فيلا
أظهر الحساب الرسمي لنادي ستوك سيتي الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، سعادته بخسارة وست بروميتش أمام أستون فيلا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال المواجهة التي شهدت مشاركة الثنائي المصري أحمد حجازي وأحمد المحمدي، ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهتي ليدز يونايتد وديربي كاونتي، ولم يصمت حساب وست بروميتش الذي رد بقوة على تغريدة ستوك رغم أن الصفحة حذفت التغريدة.
حساب وست بروميتش لم يفوت الفرصة، وقام برد عنيف، حيث قال: "إليكم بعض الأسباب التي كانت كافية لحذف التغريدة، وهي: 1- أنهيتم الموسم في المركز 16 2- هزمناكم مرتين في الموسم الحالي. 3- أنهيتم المسابقة متخلفين عنا بـ 25 نقطة. 4- موسمكم انتهى في فبراير. 5- سجلتم 45 هدفًا في 46 مباراة. 6- مجددًا أنهيتم
حساب وست بروميتش لم يفوت الفرصة، وقام برد عنيف، حيث قال: "إليكم بعض الأسباب التي كانت كافية لحذف التغريدة، وهي:
1- أنهيتم الموسم في المركز 16
2- هزمناكم مرتين في الموسم الحالي.
3- أنهيتم المسابقة متخلفين عنا بـ 25 نقطة.
4- موسمكم انتهى في فبراير.
5- سجلتم 45 هدفًا في 46 مباراة.
6- مجددًا أنهيتم الموسم في المركز 16.— West Bromwich Albion (@WBA)
Ahhh, @stokecity.— West Bromwich Albion (@WBA) May 11, 2019
A few reasons why it was wise to delete this tweet 🙃
1) You finished 16th.
2) We beat you twice this year.
3) You finished 25 points behind us.
4) Your season was over in Feb.
5) 46 games. Just 45 goals.
6) Again. You finished 16th.
Get back to the beach 🏖 pic.twitter.com/aN7H245Ogy
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