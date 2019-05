بسبب الشماتة.. وست بروميتش يُعاير ستوك سيتي

حساب وست بروميتش لم يفوت الفرصة، وقام برد عنيف، حيث قال: "إليكم بعض الأسباب التي كانت كافية لحذف التغريدة، وهي:

1- أنهيتم الموسم في المركز 16

2- هزمناكم مرتين في الموسم الحالي.

3- أنهيتم المسابقة متخلفين عنا بـ 25 نقطة.

4- موسمكم انتهى في فبراير.

5- سجلتم 45 هدفًا في 46 مباراة.

6- مجددًا أنهيتم الموسم في المركز 16.

Ahhh, @stokecity.



A few reasons why it was wise to delete this tweet 🙃



1) You finished 16th.

2) We beat you twice this year.

3) You finished 25 points behind us.

4) Your season was over in Feb.

5) 46 games. Just 45 goals.

6) Again. You finished 16th.



Get back to the beach 🏖 pic.twitter.com/aN7H245Ogy