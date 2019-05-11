باكا يقود قاهر الأهلي للتتويج بدوري جنوب إفريقيا

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تحرير:علي الزيني ١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م
صن داونز
توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز بدوري جنوب إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره فري ستايت ستارز، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد غوبل بارك، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين والأخيرة، من منافسات المسابقة، ويدين بطل جنوب إفريقيا بالفضل في الفوز إلى باكاماني ماهلامبي "باكا"، لاعب فريق الأهلي السابق، الذي سجل هدف الفوز لفريقه، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن أورلاندو بيراتس، الذي فاز في نفس التوقيت على بولوكوان سيتي بثلاثية نظيفة.
وحصد فريق صن داونز اللقب بعد فوزه في 16 مباراة من أصل 30، حيث تعادل في 11 لقاء وخسر في 3 ، وهو رابع أقوى خط هجوم برصيد 40 هدفًا، وعليه 24 هدفًا. واحتفظ حامل اللقب بكأس الدوري الجنوب إفريقي للعام الثاني على التوالي، وهو لقب الدوري التاسع في تاريخ النادي كصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة،
وحصد فريق صن داونز اللقب بعد فوزه في 16 مباراة من أصل 30، حيث تعادل في 11 لقاء وخسر في 3 ، وهو رابع أقوى خط هجوم برصيد 40 هدفًا، وعليه 24 هدفًا.
واحتفظ حامل اللقب بكأس الدوري الجنوب إفريقي للعام الثاني على التوالي، وهو لقب الدوري التاسع في تاريخ النادي كصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة، في جنوب إفريقيا.
وكان فريق صن داونز، قد نجح في إقصاء الأهلي من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالفوز عليه بخماسية نظيفة، فشل المارد الأحمر في تعويضها خلال مباراة العودة بعدما حقق الفوز بهدف نظيف، ليودع البطولة بشكل مهين لم يحدث في تاريخ القلعة الحمراء.
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