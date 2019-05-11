انت الان تتابع لايبزيج يؤجل تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

تعثر فريق بايرن ميونيخ في الدوري الألماني بعد تعادله مع لايبزيج بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم السبت على ملعب "ريد بول أرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا"،بهذه النتيجة يرتفع رصيد البايرن إلى 75 نقطة يتصدر بهم جدول المسابقة، فيما ارتفع رصيد لايبزيج إلى 66 نقطة يحتل بها المركز الثالث، هذا التعادل تسبب في تأجيل تتويج الفريق البافاري باللقب لأن الفوز في لقاء اليوم كان سيضمن لهم حسم اللقب دون النظر لنتيجة مباراة دورتموند مع فورتونا دوسلدروف.

Advertisements

وشهدت منافسات الجولة ذاتها فوز فريق بوروسيا دجورتموند على ضيفه فورتونا دوسلدروف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرز ثلاثية دورتموند كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 41 وتوماس ديلاني في الدقيقة 53 وماريو جوتزه في الدقيقة 92‘ بينما أحرز ثنائية الضيوف، أوليفر فينك في الدقيقة 47 وداويد كوفانسكي في الدقيقة