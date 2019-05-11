مارتن لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

تحرير:محمد حسن صيام ١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريق سموحة، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة الليلة مُحتلاً صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة، لعب 29 مباراة حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مثلهما، بينما يحتل سموحة المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، حيث لعب 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وخسر 14، وتعادل في عشر مواجهات.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة. خط الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي - وليد أزارو. الأهلي يدخل تلك المباراة ويطمح في مواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة جدول مسابقة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة.

خط الهجوم: حسين الشحات - رمضان صبحي - وليد أزارو.

الأهلي يدخل تلك المباراة ويطمح في مواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة جدول مسابقة الدوري الممتاز، وتخطي خطوة جديدة تقربه من تحقيق لقب المسابقة المحلية للمرة الثالثة على التوالي والـ41 في تاريخه.

على الجانب الأخر يدخل سموحة تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ويطمحان في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي خاصة في ظل الحالة السيئة التي يعيشها الفريق السكندري خلال الفترة الأخيرة، ومحاولة الهروب من مسابقة صراع الهبوط المشتعل، ويرغب لاعبو سموحة في تحقيق مفاجأة لتكون الدافع للفريق قبل نهاية مسابقة الدوري باسابيع قليلة.