انت الان تتابع البدري يقود الترجي إلى نصف نهائي كأس تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

الترجي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي إلى نصف نهائي، كأس تونس، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد المنستيري، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات ربع نهائي المسابقة، بقيادة الحكم المصري أحمد الغندور، وجاءت ثلاثية أصحاب الأرض عن طريق يوسف بلايلي، جونيور لوكوسا وأنيس البدري، في المقابل جاء هدف الضيوف عن طريق رفيق كابو، ليضرب الترجي موعدًا مع الصفاقسي، في مواجهة نصف نهائي البطولة.

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فريق الترجي، فرض سيطرته على المباراة منذ البداية، وفي الدقيقة 23، حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء، احتسبها الحكم المصري أحمد الغندور، بعد أن لمست الكرة يد عزيز الشتيوي، فشل يوسف البلايلي في تسجيلها، وبعد مرور دقيقة عاد اللاعب ذاته، ويسجل الهدف الأول، بعدما راوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك. وفي الوقت